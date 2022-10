Herman (70) belandt in ziekenhuis na vluchtmisdrijf van andere wagen en ligt op intensieve zorgen, dochter onthutst: “Weg afgereden en auto tegen boom zien liggen”

Vrijdag 30 september werd Herman Avet (70) aangereden toen hij onderweg was naar huis. Hij belandde met zijn auto tegen een boom in de Oudenaardsesteenweg.

Dochter Shanna Avet (27) kan nog altijd niet geloven wat er is gebeurd. “Mijn vader was onderweg naar huis, maar werd door een agressieve chauffeur aangereden. Hij flitste al met zijn lichten en toeterde veel. Toen hij mijn vader overstak en terug naar het gewone rijvak wilde gaan, tikte hij met zijn auto tegen de neus van de auto van mijn vader. Daardoor verloor mijn vader de controle over het stuur en belandde hij tegen de boom. De chauffeur die hem aanreed is gewoon doorgereden. Ook andere auto’s daarachter zijn voorbijgereden zonder te stoppen. Toen was er wel iemand die stopte en die ook de hulpdiensten had gebeld.”

Intensieve zorgen

De gevolgen zijn niet min. “Hij kwam in het ziekenhuis terecht met 7 gebroken ribben, 2 verschoven ribben en een klaplong. Nu ligt hij op intensieve zorgen en is heel versuft door de medicatie. Praten en ademen doet heel veel pijn. Hij is blij dat hij het nog kan navertellen, maar we zijn wel heel boos op de persoon die gewoon is doorgereden. De politie bekijkt nu de camerabeelden om zo de dader te vinden. Ik snap niet hoe iemand gewoon kan doorrijden, zonder te stoppen, terwijl je ziet dat er iemand een ongeval heeft gehad. Mensen denken te vaak: ‘Er zal wel iemand anders stoppen.’ Of ‘Het is te veel gedoe, ik moet naar mijn werk.’ Maar het is zo belangrijk om elkaar te helpen wanneer andere mensen het nodig hebben!”

Ze vertelde ook over haar moeder die bezorgd raakte. “Toen mijn vader rond 23 uur nog niet thuis was, raakte ze bezorgd en begon ze mij te bellen. We zijn dan naar de broer van mijn vader geweest, maar die was er ook niet, en dan ben ik de Oudenaardsesteenweg afgereden en heb dan zijn auto tegen de boom zien liggen. Toen was mijn vader al in het ziekenhuis.” (ML)