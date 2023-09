Herdenkingsplaats voor verongelukte Jordy ‘Fwoortn’ Dufoort opnieuw vernield; mama Natascha begrijpt het niet: “Wie doet nu zoiets”

Zondag 6 december 2020 verloor Jordy Dufoort (24) het leven toen hij in de Groenebosdreef in Houthulst de controle over het stuur van zijn quad verloor en tegen een boom terechtkwam. Zijn vele vrienden en familie richtten op de plek een herdenkingsplaats in, maar die is opnieuw vernield. Het is dus niet de eerste keer dat het mes nogmaals in de wonde van de familie wordt gedraaid. Ook een helm die aan de herdenkingsboom hing, werd eerder al gestolen.

Mama Natascha Demeulemeestere kan het allemaal niet meer vatten. Ze verloor haar jongste zoon in een ongeval, maar moet nu ook nog telkens met de vernielingen afrekenen. “Het is al nu al de vijfde keer dat iemand daar iets kapot maakt of meeneemt.” Het plekje is altijd netjes onderhouden, voorzien van boordsteentjes en altijd bebloemd. Maandag werd echter vastgesteld dat het weer maar eens was vernield. Van de dader alvast geen spoor. “Aan de schade te zien moet de wagen de weg gedwarst zijn om het te kunnen aanrichten. Klacht indienen? Tegen onbekenden dan? Want we hebben geen bewijzen. We hebben ook niet het minste idee wie het kan aangericht hebben. Maar wie doet nu zoiets?”

Op 14 september zou hij 27 jaar geworden zijn

Onlangs was er nog een tuningevent – Jordy zou op 14 september ook 27 jaar geworden zijn – voor ‘Fwoorten’ zoals hij door zijn vrienden genoemd werd. “We waren er nog massaal aanwezig, de herdenkingsplaats was toen nog nog helemaal in orde. Tot maandag. Maar ondertussen is het weeral opgeknapt. Wij gaan er zelf vaak naartoe, maar ook zijn vrienden die in de buurt wonen. En die vrienden, dat is zowat familie van ons geworden”, zegt Natascha. Ook zij heeft het uiteraard nog moeilijk. “De ene dag gaat het beter dan de andere…”

Jordy Dufoort woonde samen met zijn vriendin in Moorslede toen het dodelijke ongeval gebeurde, hij groeide op in Hooglede.