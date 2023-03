Helper van Tadej Pogacar zwaargewond tijdens trainingsrit in Waregem: “Ik zag nog net iets door de lucht vliegen”

Colombiaanse wielrenner Juan Sebastián Molano is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt tijdens een training in de Franklin Rooseveltlaan in Waregem. Hij werd aangereden voor de parking van een bakkerij. De uitbaatster snelde meteen ter hulp. “Ik hoorde een harde knal en zag nog net iets door de lucht vliegen.”

Het ongeval gebeurde rond 12.30 uur vrijdagmiddag. Juan Sebastián Molano reed op de Franklin Rooseveltlaan in de richting van ’t Leeuwke toen hij verrast werd door een automobiliste die plots de parking van de bakkerij wou opdraaien. Het kwam tot een aanrijding en Molano werd weggekatapulteerd.

“Ik dacht eerst dat het een botsing tussen twee auto’s was”, zegt de uitbaatster van de bakkerij. “We snelden met de medewerkers en de aanwezige klanten naar buiten en zagen meteen dat het niet goed was. Ik heb de 112 gebeld en we probeerden om de eerste zorgen toe te doen. Hij bloedde aan zijn gezicht, had een schaafwonde aan zijn knie en was een schoen verloren. Een apotheker die toevallig passeerde, legde wat handdoeken onder zijn hoofd, maar hij had niet graag dat we hem te veel bewogen. Hij sprak geen Nederlands, nauwelijks Engels en aan zijn uitrusting was duidelijk te zien dat dit geen gewone wielertoerist was.”

Naar het ziekenhuis

“Een medewerkster van de bakkerij kent veel van koers en toen de wielrenner zijn naam zei, deed die wel een belletje rinkelen. Ze vermoedde dat zijn ploeg in het Park Hotel logeerde dus heb ik ook eens naar daar gebeld, zo was de entourage van Molano snel op de hoogte. Zijn vriendin verbleef in het hotel en is meteen afgekomen.”

Molano werd naar het ziekenhuis gebracht en de politie deed de vaststellingen ter plaatse. De vrouw die hem aanreed, legde een negatieve blaastest af en was vooral erg geschrokken. In het ziekenhuis bleek dat Molano onder meer een hersenschudding en een gebroken teen opliep. “Het is vooral jammer dat hij nu zijn voorjaar kan vergeten”, besluit de behulpzame bakkerij-uitbaatster.

Door het ongeval verscheen Juan Sebastián Molano alvast niet aan de start van Gent-Wevelgem zondag. Zijn ploeg UAE Team Emirates liet weten dat Molano minstens enkele weken out zal zijn.

Tadej Pogacar verliest zo een waardevolle helper voor de komende voorjaarskoersen. Molano won dit seizoen al een etappe in de UAE Tour en de Grand Prix de Denain. In de Bredene Koksijde Classic was hij zevende en afgelopen woensdag werd hij nog negende in de waaierkoers Classic Brugge-De Panne. (JF)