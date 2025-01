“Help! Freddy ligt onder de stenen”: buurman getuigt over eerste hulp aan bejaard echtpaar nadat vrachtwagen binnenrijdt in woning

De crash van de vrachtwagen in het huis van Freddy (79) en Nelly (78) gaat over de tongen in Woumen. Buurman Kristian Arickx (61) haalde Freddy vanonder het puin en getuigt. “Iedereen was in paniek.”

Kristian Arickx (61) woont naast het huis van Freddy (79) en Nelly (78) in de dorpskern van het Diksmuidse Woumen. Allen beleefden donderdagavond de schrik van hun leven. “Ik hoorde om vijf voor zes die enorme klap en liep meteen naar buiten”, getuigt Kristian. “Ik wist niet wat er gebeurd was. ‘Help! Help! Freddy ligt onder de stenen’, hoorde ik. “Het was Nelly, mijn buurvrouw. Haar echtgenoot Freddy lag bedolven onder het puin. Ik draaide mijn hoofd en dan zag ik de voorkant van die vrachtwagen in hun living staan. Freddy zat in zijn zetel met de rug naar de muur, die aan diggelen werd gereden.”

Gekatapulteerd

“Door de grote impact van de aanrijding werd Freddy naar de andere kant van de woonkamer gekatapulteerd. En daar zat hij nog half in zijn zetel, bedolven onder de stenen. De ravage was enorm”, aldus Kristian. “Iedereen was in paniek. Zijn vrouw Nelly zat ook in haar zetel. Wellicht waren ze samen naar tv aan het kijken. Nelly had meer geluk: haar zetel draaide enkel wat en schoof mee met de brokstukken. Ik hielp de eerste stenen van Freddy halen, samen met andere buurtbewoners. ‘Je weet nog wie je bent? Ja, ja…’ Hij had een wonde aan zijn hoofd, maar was nog bij bewustzijn en leek helder van geest. Wel tien keer heeft hij gevraagd wat er gebeurd was. Ik maande hem aan om kalm te blijven en op de grond te liggen. Gelukkig waren de hulpdiensten snel ter plaatse.”

(Lees verder onder de video)



Intensieve zorgen

Freddy werd overgebracht naar het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper. “Daar werd hij opgevolgd op de afdeling intensieve zorgen”, vervolgt Kristian.

Dat bevestigt zijn familie, die zegt dat hij het relatief goed stelt. “Ik hoorde dat hij onder meer een scheurtje had in zijn lever en geraakt was aan een ruggenwervel en aan een van zijn schouders. Tja, als je tussen al die stenen ligt… Ik was enorm geschrokken en stond te trillen op mijn benen.”

De morgen na de hectische avond zat Kristian te bekomen in het plaatselijke café ’t Rooneplezier en vertelde de andere stamgasten over het avontuur. “Intussen kon ik wat bekomen van de schrik. Hopelijk gaat het ook beter met mijn buurman.”

Huis herstellen?

“Ook boven in de slaapkamer zitten scheuren in de woning, maar ik hoor van de familie dat het huis wellicht kan hersteld worden”, zegt Kristian. “Dat zijn mensen die preus zijn op hun huisje. Freddy wordt dit jaar 80, maar hij ziet er nog uit als iemand van 65. Het is een goeie werker, hij zal er wel door komen.” (TP)