Heel wat verkeershinder na ongeval in Rekkem

Dinsdagavond kwam het tot een aanrijding tussen twee voertuigen in de Rekkemse Moeskroenstraat. Niemand raakte gewond maar de verkeershinder kende dan weer weinig genade.

De noodoproep bereikte de alarmcentrale kort na 17 uur. De hulpdiensten werden opgetrommeld nadat twee voertuigen met elkaar in aanraking kwamen in Rekkem. “Ik reed in de richting van Menen toen het kort voor de Plaats van Rekkem compleet fout ging!” De bestuurder van de bestelwagen kijkt met hangend gezicht naar de schade van zijn voertuig. “Geen idee waarom maar ik zag die kleine wagen afkomen en plots week ze van haar baan af. De dame, een ouder persoon, raakte mijn bestelwagen aan de linkervoorkant en bleef verder rijden. Eenmaal ze zowel mijn bestelwagen als aanhangwagen had geraakt, kwam ze dwars over de rijbaan tot stilstand.”

De bestelwagen liep lichte averij op, terwijl de kleine wagen het heel wat harder te verduren kreeg. Als bij wonder raakte niemand gewond. De Moeskroenstraat bleef een tijd lang niet bruikbaar in de richting van Moeskroen, wat meteen voor heel wat hinder wist te zorgen.