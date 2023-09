Heel wat schade na aanrijding tussen tractor en bestelwagen in Oedelem

In de Akkerstraat in Oedelem kwam het donderdagochtend tot een zware aanrijding tussen een bestelwagen en tractor. Daardoor was de rijbaan een hele tijd versperd.

Het ongeval gebeurde even voor 11 uur. Volgens de eerste vaststellingen kwam het tot een bijna frontale aanrijding tussen beide voertuigen. De klap veroorzaakte heel wat materiële schade en door de impact scheurde ook de benzinetank van de tractor, waardoor de vloeistof op het wegdek belandde.

De brandweer kwam ter plaatse om het wegdek te reinigen en te vermijden dat de brandstof in de gracht liep. Door het ongeval was de volledige weg versperd. Gewonden vielen er niet. De politie leidde het verkeer om. (MM)