Hallucinante beelden: vrachtwagen gegrepen door passagierstrein in Ardooie

Ter hoogte van de Oude Heirweg in Ardooie is dinsdagnamiddag rond 15.45 uur een vrachtwagen gegrepen door een passagierstrein. Dat bevestigt burgemeester Karlos Callens. Het voorste rijtuig van de trein is ontspoord.

De aanrijding gebeurde om iets voor 16 uur. Er is heel wat materiële schade. Of er al dan niet gewonden zijn gevallen, is voorlopig onduidelijk.

Volgens burgemeester Callens is een deel van de inzittenden van de trein al geëvacueerd. Een ander deel wacht nog op evacuatie.

Spoornetbeheerder Infrabel meldt dat door de aanrijding het treinverkeer momenteel stilligt tussen Deinze en Lichtervelde. “De trein (Antwerpen-De Panne) is met het voorste rijtuig ontspoord. Spoorwegpersoneel is ter plaatse en doet er alles aan om het incident zo snel mogelijk op te lossen”, klinkt het. (BF/Belga)

De lading van de vrachtwagen lag verspreid langs het spoor. © Bert Feys



🚆 Door een aanrijding is er hinder tussen Deinze en Lichtervelde.



⚠️ Er rijden op dit moment geen treinen tussen Tielt en Lichtervelde. #NMBS pic.twitter.com/T4x760bIdv — NMBS (@NMBS) December 20, 2022



Later meer.