Hallucinante beelden: bromfietser steekt nog snel spoor over, ontsnapt aan dood en “riskeert boete tot 4.000 euro”

Het treinverkeer tussen Roeselare en Kortrijk lag dinsdagmiddag een uur lang stil na een voorval ter hoogte van de overweg in de Sint-Petrus en Paulusstraat in Rumbeke. Een bromfietser snelde om 12 uur nog over het spoor terwijl de slagbomen al naar beneden waren. De trein bevond zich al vlakbij en een aanrijding werd nipt vermeden. “Het is heel onverantwoord. De bestuurder van de bromfiets riskeert een geldboete van maximaal 4.000 euro, een rijverbod en moet ook de schade voor de opgelopen vertraging van het treinverkeer betalen”, zegt Frédéric Petit van spoorwegbeheerder Infrabel.

Infrabel deelde woensdag 19 april beelden van het bijna ongeval aan de overweg in Rumbeke de dag voordien. “De bromfiets slalomt gewoon tussen de slagbomen, die al zijn neergelaten en mist de trein op een haar na”, vertelt Frédéric. Lees verder onder de beelden:

😱 Een motorrijder ontsnapte dinsdag in Izegem aan een botsing met een trein, waardoor het treinverkeer bijna 10 uur vertraging opliep.



⚠️ Respecteer de signalisatie aan overwegen. In 2022 kwamen 11 mensen om bij ongevallen op deze plaatsen. pic.twitter.com/L0ObsM5Suh — Infrabel_NL (@Infrabel_NL) April 19, 2023



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

“De treinbestuurder heeft dan natuurlijk een noodstop uitgevoerd en was zwaar aangedaan door het hele voorval. De politie moest ter plaatse komen en al het treinmateriaal moest gecontroleerd worden. Dat zorgde ervoor dat het treinverkeer tussen Roeselare en Izegem voor een uur onderbroken was. En daardoor hebben een 50-tal treinen in totaal een vertraging van bijna 10 uur opgelopen. De lokale politie voert nu een onderzoek om te weten wie de bestuurder van de bromfiets was.”

Zware overtreding

Spoorwegbeheerder Infrabel roept op om altijd strikt de signalisatie bij een overweg te respecteren. “Dat is ten zeerste verboden en was ook nog eens levensgevaarlijk. Het is een bijzonder zware verkeersovertreding en daar staan natuurlijk ook zware straffen op. De persoon in kwestie kan een boete krijgen van 320 tot 4.000 euro en kan ook zijn rijbewijs kwijtspelen voor een periode van 8 dagen tot zelfs 5 jaar. Daarnaast moet de overtreder ook nog betalen voor de eventuele opgelopen schade aan de trein en de minuten vertragingen, dat het treinverkeer krijgt door de overtreding. Die minuut dat je dan sneller bent, is het dus zeker niet waard”, besluit Frédéric.