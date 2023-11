Hallucinant! Bekijk hier de beelden hoe fietser (15) maar nipt aan de dood ontsnapt aan spooroverweg: “Eén seconde later en hij had dit niet overleefd”

Een 15-jarige fietser is dinsdagmorgen aan de dood ontsnapt na bijzonder roekeloos gedrag aan een overweg in Wervik. De scholier negeerde een rood licht en slalomde met zijn fiets door de slagbomen, waarna de aanstormende trein tegen zijn achterwiel tikte. Als bij wonder raakte de jongen slechts lichtgewond. “Eén seconde later en hij had dit niet overleefd”, klinkt het bij Infrabel.

Het incident vond dinsdagmorgen plaats, even na acht uur, aan de bewaakte overweg in de Molenstraat. Op beelden van een technische camera van Infrabel is te zien hoe de slagbomen dicht gaan en het rode licht brandt. Anderhalve minuut later zie je hoe een auto stopt voor de slagboom, maar een fietser op volle snelheid doorrijdt. Hij negeert het rode licht en slalomt door de slagbomen.

1 minuut 43 seconden

Wanneer de fietser bijna over de sporen is, wordt hij nog net geraakt door de aanstormde trein. Die tikt het achterwiel van de fiets aan, waardoor de jongeman weggekatapulteerd wordt. Dat gebeurt 1 minuut en 43 seconden, nadat de slagbomen dichtgingen. Als bij wonder raakt hij slechts lichtgewond raakt aan het hoofd. Getuigen zagen de jongeman achteraf nog met de fiets onder de arm weg stappen in de richting van de Tramstraat. Nadien werd hij voor verzorging opgenomen in het ziekenhuis.

Hallucinant

“Blijkbaar ging het om een scholier die op weg was naar school”, zegt Thomas Baeken van spoornetbeheerder Infrabel. “Dit had veel erger kunnen aflopen. Eén seconde later of een klein beetje trager fietsen en die jongen had het niet overleefd”, klinkt het.

De politie kwam meteen ter plaatse. © EDB

Ondanks de vele campagnes over de problematiek blijft spoorlopen – en spoorfietsen in dit geval – een hardnekkig probleem. “Ik kan alleen nog maar eens herhalen: als het licht rood is, stop dan! Zo eenvoudig is het. Waarom zou je je eigen leven riskeren omdat je geen twee minuten wil wachten? De cijfers over ongevallen aan spoorwegen zijn hallucinant. Gemiddeld hebben we elke week een ongeval aan een overweg en valt er elke maand wel een dodelijk slachtoffer”, zegt Baeken.

Overwegen afgesloten

Door de aanrijding lag het treinverkeer tussen Poperinge en Menen stil. In Wervik werden de overwegen in de Hellestraat, Ommegangstraat en uiteraard de Molenstraat afgesloten. Politie en Securail, de veiligheidsdienst van de NMBS, kwamen ter plaatse.

Op de trein zaten nogal wat scholieren die in Wervik les volgen. Voor de gestrande reizigers was het wachten op een andere trein om hun bestemming richting Kortrijk te bereiken.

In totaal liepen tien treinen samen meer dan een uur vertraging op en werden zes treinen zelfs helemaal afgeschaft. Pas om 10.30 uur kon het spoorverkeer tussen Poperinge en Menen hervat worden.

Roekeloze fietsers

Marc Cailliau baat honderd meter verder in de Molenstraat een fietsenwinkel uit en is niet verwonderd over wat er gebeurde. “Maanden geleden sprak ik burgemeester Youro Casier om iets te doen aan de roekeloosheid van de fietsers”, zegt Marc. “Op het moment van de passages van de treinen zijn er echt wel politiecontroles nodig.”

“Ik zie al van ver met welk remsysteem fietsen en steps uitgerust zijn, ook zijn er vaak totaal geen remmen aanwezig of versleten remmen. Idem met de fietsverlichting. Ik woon nu eenmaal op de plek waar alles goed vast te stellen is. En voor alle duidelijkheid: denk nu niet dat ik spreek voor mijn eigen winkel om meer herstellingen te hebben, maar doe dit in het belang van de veiligheid van de fietsers.” (LK/EDB)