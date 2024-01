Gulchin blijft achter met veel schade aan haar Mini Cooper nadat tractor vluchtmisdrijf pleegt: “Verre van zeker dat ik er nog mee zal kunnen rijden”

Gulchin Vermeulen uit Ieper werd woensdagavond omstreeks 17.30 uur het slachtoffer van een ongeval met vluchtmisdrijf. Een tractor met aanhangwagen reed haar Mini Cooper aan op de Rijksweg in Roeselare. De chauffeur reed daarna gewoon door. Gulchin kwam met de schrik vrij, maar haar auto liep wel grote schade op.

De Ieperse was woensdagavond op weg van haar werk in Beveren bij Roeselare naar huis toen een tractor met aanhangwagen tegen haar auto reed. “We waren net vertrokken aan de verkeerslichten aan het kruispunt van de Rijksweg met de Diksmuidsesteenweg. Plots merkte ik dat de chauffeur van een tractor met aanhangwagen wat naar links uitweek en de aanhangwagen tegen mijn voertuig knalde.” Gulchin verloor de controle over het stuur van haar Mini Cooper waarna het voertuig tot stilstand kwam op de korte middenberm vlakbij de verkeerslichten. “Een vrouw stopte onmiddellijk en ontfermde zich over me. Ik was wat in paniek, gelukkig stelde de vrouw me gerust.” Ondertussen reed de tractor gewoon door. “Na een oproep op sociale media om mogelijke getuigen te vinden kwam ik te weten dat de chauffeur vlakbij was gestopt om te kijken of er schade aan zijn voertuig was. Daarna reed hij gewoon door.”

Gulchin zit verveeld met de situatie en hoopt dat de aanrijder toch nog contact met haar opneemt. “Mijn auto is zwaar beschadigd en werd getakeld. Het is verre van zeker dat ik er nog mee zal kunnen rijden. Gelukkig kan ik rekenen op vrienden en familie waardoor ik toch nog op het werk geraak.” Gulchin vroeg inmiddels ook al de camerabeelden bij verschillende firma’s in de buurt op. “Ik hoop dat ik toch te weten kom wie betrokken was bij dit ongeval.”