Grote ravage na ongeval in Blankenberge: bestuurder als bij wonder ongedeerd

Zondagmorgen even over 8 uur gebeurde op de Nieuwe Steenweg in Zuienkerke, deelgemeente van Blankenberge, een zwaar verkeersongeval.

De bestuurder van een SUV die in de richting van het centrum reed, verloor er in een bocht de controle over zijn voertuig, ramde er een bakstenen sokkel en kwam aan de overkant van de weg tegen de vangrail terecht. Door de impact ging de wagen over kop en kwam zo in de tegenovergestelde richting tot stilstand.

Weg vol brokstukken

Aanvankelijk werd melding gemaakt dat de bestuurder gekneld zat, maar dat bleek niet te kloppen. Hij kon als bij wonder zijn voertuig op eigen kracht verlaten. Hij werd naar het ziekenhuis overgebracht. De ravage was niet min. De weg lag over een afstand van 50 meter bezaaid met brokstukken van de wagen. De weg werd dan ook voor het autoverkeer afgesloten. De brandweer kwam ter plaatse om de weg te reinigen. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.