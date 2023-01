Grote ravage bij zwaar ongeval in Lo: man (28) aanvankelijk in levensgevaar na botsing tegen gevel en auto’s

In het centrum van Lo gebeurde woensdagnacht een bijzonder zwaar ongeval. Een 28-jarige man uit Reninge week om 1.30 uur van zijn rijbaan af en kwam met een grote klap tegen een geparkeerde Volvo terecht waarna nog twee andere geparkeerde wagens en een gevel geraakt werden. “De man verkeerde aanvankelijk in levensgevaar maar was nadien stabiel”, zegt commissaris Jorik Debruyne van Spoorkin.

Het ongeval gebeurde om 1.30 uur toen de 28-jarige A.S. uit Reninge in zijn Renault Clio komende van de brug over de Lovaart richting Lo reed. Daar begon hij te slippen en botste op de borduur. In de Hogebrugstraat ging het bij de eerste rij geparkeerde auto’s verkeerd. De man knalde met een zware klap op een geparkeerde Volvo XC40 waarna die auto vooruit gekatapulteerd werd en de tweede Volvo van het zelfde gezin raakte en ook een Ford Fiesta tot schroot herleidde. Buurtbewoners schrokken op van de klap en zagen de man versuft in zijn zwaar gehavende Renault zitten.

Levensgevaar

De hulpdiensten werden meteen gebeld waarna de politie, een ziekenwagen, een MUG en de brandweer ter plaatse kwamen om A.S. uit zijn voertuig te bevrijden. “De man zat effectief gekneld in de wagen”, zegt brandweerkapitein Guido Snick. “We moesten het portier afknippen om hem te kunnen bevrijden. Daarna bleven we nog tot 5 uur ter plaatse om alle brokstukken op te ruimen.” Eenmaal uit de wagen werd de man lange tijd ter plaatse verzorgd door de medische hulpdiensten. “De man verkeerde bij het overbrengen naar het ziekenhuis en was aanvankelijk in levensgevaar”, zegt commissaris Jorik Debruyne van Spoorkin. “Later kregen we de melding dat hij voorlopig stabiel was maar hij raakte wel zwaargewond. Het ongeval gebeurde toen hij op de brug de controle over zijn stuur verloor en op de borduur botste maar de oorzaak daarvan wordt nog onderzocht. In ieder geval was de ravage groot met verschillende zwaar gehavende voertuigen.”

Verschrikkelijke klap

Een van de getroffen bewoners is Jacky Moerman. Zijn Ford Fiesta werd tot schroot herleid. “We schrokken op van een verschrikkelijke klap”, zegt Jacky. “Het was meteen duidelijk dat er iets ernstig was gebeurd. Eenmaal buiten zagen we een echte ravage. Samen met de buren zijn we meteen te hulp geschoten. Ik belde de hulpdiensten terwijl mijn buurman Bart en zijn vrouw zich ontfermden over die man. Het zag er echt niet goed uit want hij reageerde niet goed. We hopen dat hij het haalt. De Ford Fiesta van ons gezin is rijp voor de schroothoop. Die is rondom helemaal vernield. Zelf heb ik nog de bestelwagen van mijn werk. Voor mijn buren is het nog erger want hun twee auto’s zijn wellicht helemaal vernield. Maar dat blijft materiële schade en is te vervangen, we hopen vooral dat alles goed komt met die man.” (JH)