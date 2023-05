Gregory (27) treft beschadigde auto aan na aanrijding met vluchtmisdrijf: “Ik hoop dat iemand iets gezien heeft”

De auto van Gregory Delahaye (27), beter bekend als de Oostendse dj en producer Greg Dela, werd tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag aangereden. De bestuurder van de tegenpartij pleegde daarna vluchtmisdrijf. “Ik hoop dat iemand iets gezien heeft”, klink het.

Gregory parkeerde zijn wagen vrijdagavond nietsvermoedend voor zijn deur in de Sartlaan in de Oostendse wijk Mariakerke. Toen hij zaterdagmorgen wou vertrekken, merkte hij meteen de schade aan zijn wagen op. “Ik ben vrijdagavond omstreeks 23 uur thuisgekomen”, vertelt Gregory. “Ik parkeerde zoals meestal het geval is, mijn wagen aan de overkant, pal over waar ik woon. Toen ik zaterdagmorgen wou vertrekken, was de schade meteen duidelijk.”

Veel schade

De deur aan passagierskant is volledig ingedeukt. Vermoedelijk werd de auto van Gregory aangereden en pleegde de bestuurder van de tegenpartij daarna vluchtmisdrijf. “Ik heb zelf eigenlijk niets gehoord, nochtans moet het wel een redelijke slag geweest zijn”, vervolgt de dj. “De schade is dan ook groot. Ik vermoed dat de kosten ongeveer 2.000 euro zullen zijn. Ik snap dat mensen in een ongeval betrokken kunnen raken, maar laat dan op zijn minst iets weten aan de eigenaar van het voertuig. Of bel toch de politie.”

“Misschien speelt er wel meer mee waarom de bestuurder niemand heeft verwittigd. Het moet iemand uit de buurt zijn, want wat zou die hier anders komen zoeken? Moest het iemand op doortocht zijn, dan was die persoon wel langs de Nieuwpoortsesteenweg gereden die vlakbij ligt.”

Hopen op verzekering

Gregory diende alvast klacht in bij de politie. “De politie is ter plaatse geweest en heeft de schade kunnen vaststellen. Ik ben ondertussen zelf ook al gaan aanbellen bij de buren, maar tot nu toe weet niemand iets of heeft niemand iets gehoord. Ik hoop erop dat getuigen het ongeval zagen gebeuren en dat men op die manier de dader kan vinden. Ik hoop een beetje op de verzekering om de schade te herstellen, maar ik vrees ervoor aangezien het om vluchtmisdrijf gaat”, aldus de Oostendse dj.

De politie bevestigt de feiten. “Het is onduidelijk hoe de schade is ontstaan, maat vermoedelijk gebeurde dat door een aanrijding van een andere bestuurder die niet ter plaatse bleef om het euvel af te handelen”, zegt politiewoordvoerder Timmy Van Assche. “De politie deed alvast de nodige vaststellingen en is een onderzoek gestart.”

“Dit gedrag valt niet goed te keuren: het is altijd beter om de eigenaar te contacteren” – politiewoordvoerder Timmy Van Assche

De politie stelt vast dat er af en toe dergelijke ongevallen gebeuren. “Het gaat telkens om gevallen met schade waarbij bijvoorbeeld de spiegel schade oploopt, zonder dat de aanrijder ter plaatse blijft voor verdere afhandeling. Zo’n gedrag valt niet goed te keuren: het is altijd beter om de eigenaar te contacteren – en indien nodig de politie – voor een vlotte en correcte gang van zaken”, aldus Van Assche.