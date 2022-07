Grasbrand langs E403 Ruddervoorde door losgekomen wiel van caravan

De brandweer moest zondagavond uitrukken voor een bermbrand langs de E403 ter hoogte van Ruddervoorde. Die ontstond door een bizarre reden: een wiel van een passerende caravan schoot los, vloog het gras in en zette de vegetatie in brand.

Even na 18.00 uur reden enkele wagens die een caravan voortrokken op de E403 richting Brugge. Ze waren een kilometer voorbij de afrit van Torhout toen een van de bestuurders plots een harde klap hoorde achteraan de caravan en die wat doorzakte.

De bestuurder zette zijn auto met caravan aan de kant en ook de rest het gezelschap deed dat. Toen bleek dat een van de wielen van de caravan losgeraakt was, door de snelheid in de berm naast de snelweg terecht kwam en daar het hoge gras in brand zette.

Snel geblust

Wellicht was het wiel oververhit geraakt door een mechanisch probleem. Ze probeerden zelf nog om te blussen maar dat bleek onmogelijk te zijn. De brandweer werd opgeroepen en kon voorkomen dat de bermbrand zich snel uitbreidde. Het vuur kon al bij al snel geblust worden.

Er werd ook gecontroleerd of er koeling nodig was aan de as van de caravan. Ook de wegpolitie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen.

Door het incident was het wel even extra filerijden tijdens de drukte die er sowieso al was op de E403. Het was even aanschuiven geblazen vanaf Torhout maar snel kon het verkeer toch traag doorrijden en slonk de file. Rond 19.30 uur was de caravan getakeld en alle hinder voorbij.

(JH)