Gitzwarte dag met vier verkeersdoden: gouverneur vraagt om op warme dagen extra voorzichtig te zijn

Het is een zwarte dag in het verkeer in onze provincie. Er vielen vandaag al 4 doden op de West-Vlaamse wegen bij verkeersongevallen. Een fietser verkeert nog in levensgevaar na een ongeval in Torhout.

Omstreeks 10.30 uur deze voormiddag gebeurde het eerste zware ongeval op de E40 bij Adinkerke. Een auto met 2 Franse inzittenden had de file te laat opgemerkt en reed achteraan in op een vrachtwagen. Het ongeval gebeurde op een 5-tal kilometer vlak voor de grens met Frankrijk. En net vandaag zaten het Agentschap Wegen en Verkeer en Bram Degrieck, burgemeester van De Panne (het Plan B) samen over het probleem van de files, die daar regelmatig ontstaan richting de Franse grens. Er werd onder andere beslist om nog extra borden met signalisatie aan te brengen op de E40.

Rond de middag kwam er in Moerkerke, een deelgemeente van Damme een 17-jarige bromfietser om het leven. Een bestelwagen reed de jonge bestuurder met een harde klap aan. De hulpdiensten probeerden de jongeman nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse.

En iets na 13 uur overleed nog een man achter het stuur in Heule nadat hij onwel werd. Het voertuig was op de R8 richting Kuurne bij Heule tot stilstand gekomen tegen de betonnen rand. Ook daar kwam alle hulp voor de man te laat.

In Torhout raakte omstreeks 14 uur een fietser levensgevaarlijk gewond. De fietser wilde de weg oversteken, maar werd gegrepen door een auto. Hij werd ter plaatse gereanimeerd en met de mug-heli naar het ziekenhuis overgebracht.

Meer ongevallen bij mooi weer

Gouverneur Carl Decaluwé (CD&V) roept de mensen op om waakzaam te blijven in het verkeer, ook al is het mooi weer en warm. “De afgelopen 4 jaar hebben wij heel nauwkeurig cijfers bijgehouden over de ongevallen in het verkeer in West-Vlaanderen. En wij zien dat er opvallend meer verkeersongevallen gebeuren wanneer het droog en zonnig is. Hoe beter het weer, hoe groter de kans op dodelijke verkeersongevallen.”

Uit de cijfers van gouverneur Decaluwé blijkt dat juli de meest dodelijke maand is in het verkeer van de voorbije 4 jaar. “Mensen zijn dan waarschijnlijk net iets meer ontspannen en letten misschien minder goed op de baan dan bij regenweer. De warme zomermaanden zijn over het algemeen de gevaarlijkste op de weg. Daarom roepen wij aan iedereen op om altijd voorzichtig te blijven in het verkeer.”

Volgens de gouverneur gebeuren twee derde van de ongevallen doorheen de week. “Meestal gaan we ervan uit dat dat in de weekends is. Maar dat blijkt nu dus niet zo te zijn. Verder gebeuren 80 procent van de ongevallen in een omgeving, waar die mensen hun weg net goed kennen. Waarschijnlijk zijn de bestuurders dan net ook iets minder oplettend”, besluit Decaluwé.