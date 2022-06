Gitzwart weekend: drie doden op onze wegen

Dit weekend vielen maar liefst drie dodelijke slachtoffers op West-Vlaamse wegen. En dat nog geen twee weken na de oproep van gouverneur Carl Decaluwé om extra voorzichtig te zijn in het verkeer op warme dagen.

Fietser, motorrijder en scooter

Het eerste tragische ongeval vond plaats in Roeselare tijdens de Batjes. Op zaterdagochtend, kort na middernacht, was een 24-jarige autobestuurder aan het driften op het rondpunt aan de Westlaan. Daarna reed hij volgens getuigen de Meensesteenweg in om uiteindelijk de controle over het stuur te verliezen en de 23-jarige fietsster Marthe aan hoge snelheid aan te rijden. Ze werd door de klap van haar fiets geslingerd, er kon geen hulp meer baten. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en cannabis te zijn, maar bleef zelf ongedeerd.

Zondagvoormiddag was een 57-jarige motorrijder op weg naar een motortreffen in de buurt van Ichtegem. Omstreeks 10 uur reed de man in het centrum van Eernegem en naderde een kruispunt waar hij voorrang had. Een 60-jarige autobestuurster uit Ichtegem zelf verleende die voorrang echter niet en bracht zo de motorrijder uit De Haan ten val. Hij werd ter plaatse verzorgd en daarna overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge, maar overleed kort daarna aan zijn zware verwondingen.

Het weekend eindigde tot slot in mineur door het dodelijke verkeersongeval langs de Hoogstadestraat (N8) in Alveringem. Een scooterrijder (47) uit Kortrijk reed in op de flank van een Audi-personenwagen en overleefde de klap niet.

Ook drie zwaargewonden

Dit waren helaas niet de enige verkeersongevallen in onze provincie. Zaterdagnacht raakten drie Franstaligen zwaargewond op de Veurnseweg richting Ieper. Voor onduidelijke redenen kwam hun voertuig op het linkerrijvak terecht en knalde daarna tegen een boom langs de weg. Ze werden alle drie afgevoerd naar het Jan Ypermanziekenhuis in Ieper.