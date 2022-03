Ghislain Maertens sterft bij ongeval

Vorige week donderdag heeft de Ghislain Maertens uit de Edgar Tinellaan in Kortrijk een week voor zijn 69ste verjaardag het leven verloren bij een ongeval in Kuurne. Hoogstwaarschijnlijk getroffen door een hartaanval botste hij met zijn wagen tegen een vrachtwagen. Er kon geen hulp meer baten. Het is bijzonder tragisch dat de man zelf zijn hele loopbaan vrachtwagenchauffeur is geweest.

Het ongeval gebeurde langs de Brugsesteenweg in Kuurne ter hoogte van de Sint-Michielsweg en de Sint-Pieterskerk. Ghislain Maertens reed richting Brugge en week plots van zijn rijvak af, waardoor hij frontaal op een vrachtwagen botste. Een politiepatrouille die in buurt was, probeerde de man nog te reanimeren en ook vrijwilligers die vlakbij de aankomstplaats voor Kuurne-Brussel-Kuurne van zondag aan het klaarmaken waren, snelden te hulp. Het mocht niet meer baten. Al snel werd vermoed dat een medische oorzaak tot het ongeval had geleid. “Mijn man was hartpatiënt”, zegt zijn echtgenote Christiane, “maar in december had hij nog een onderzoek ondergaan en alles was in orde. Toch is zijn hart vermoedelijk de oorzaak. Er is geen autopsie gebeurd, maar de webcam van de vrachtwagenchauffeur heeft duidelijk gemaakt dat Ghislain met zijn hoofd tegen de zijruit lag bij de aanrijding.”

Club Brugge-supporter

Ghislain Maertens is op 2 maart 1953 in Menen geboren. Hij zou vorige woensdag 69 geworden zijn. Bij zijn huwelijk met Christiane Savoye verhuisde hij in 1982 naar de Edgar Tinellaan in Kortrijk. Heel zijn loopbaan lang werkte hij als vrachtwagenchauffeur, in het begin ook internationaal. Hij reed eerst voor het transportbedrijf Vandenbogaerde en daarna het langst voor de staalhandel Saey in de Industrielaan in Heule. Je mocht hem gerust een fanatiek Club Brugge-supporter noemen. Hij miste geen enkele thuismatch. Daarnaast hield hij bijzonder veel van zijn twee kleinkinderen Eliza en Louise, die alles van hem gedaan kregen. Zij zijn de kinderen van zijn enige zoon Michael, die getrouwd is met Julie Vankemmel en in Bavikhove woont. Het is ook een bijzonder zware slag voor Ghislains moeder, Raymonde Huyghe, weduwe van Noël Maertens, die in wzc Andante in Menen verblijft en vorige zaterdag 91 geworden is. Het afscheid heeft plaats op vrijdag 4 maart om 11 uur in de aula van het crematorium Uitzicht in Kortrijk.