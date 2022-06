Gezin van vijf ziet auto in vlammen opgegaan in Loppem

Vrijdagavond even voor 21.00 uur begon de wagen van een gezin van vijf hevig te roken op de E40. Het gezin bestaande uit vader, moeder en drie kleine kinderen reed richting Oostende toen de wagen begon te roken.

Ze konden net voor de afrit Loppem de wagen op de pechstrook tot stilstand brengen en de hulpdiensten verwittigen. Tijd om wat spullen uit de wagen te halen was er niet.

In geen tijd stond de wagen in lichterlaaie. De brandweer was snel ter plaatse maar kon niet verhinderen dat de wagen zo goed als uitbrandde. Niemand van het gezin raakte gewond maar allen waren ze aangedaan.