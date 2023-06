Gezin met twee kinderen vlucht uit brandende wagen

In Veurne was zondagochtend plots een grote rookpluim te zien in de omgeving van de autosnelweg, waar een bestelwagen uitbrandde. Een gezin met twee kinderen kon tijdig ontkomen.

Brandweer Westhoek werd zondagochtend rond 6.20 uur opgeroepen naar de Ieperse Steenweg, vlakbij het op- en afrittencomplex van de E40 in Veurne. Het ging om een bestelwagen, die nog voor de aankomst van de brandweer in lichterlaaie stond. “Het voertuig moet heel snel in brand gevlogen zijn”, stelt luitenant Nicolas Garmyn, postoverste van brandweerpost Veurne.

Aan boord zat een gezin met twee kinderen, dat wellicht op weg was richting kust. Vermoedelijk ontstond het vuur ter hoogte van een toestel met elektrische aansluiting in de koffer van het voertuig. Van zodra de inzittenden een brandgeur opmerkten, namen ze de afrit van de autosnelweg en zetten het voertuig aan de kant van de Ieperse Steenweg. Alle leden van het gezin zijn veilig uit de wagen geraakt. (JT/TP)