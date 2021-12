Gewonde transmigrant zit op vangrails langs E40, vermoedelijk uit vrachtwagen gevallen

De hulpdiensten rukten woensdagmorgen uit naar de E40 tussen Adinkerke en Frankrijk na twee oproepen over een persoon in shock die op de vangrails zat. Mogelijk had de man een ongeval meegemaakt.

Het incident gebeurde rond 7 uur. De wegpolitie, ziekenwagen en brandweer kwamen ter plaatse. Die laatste zorgde voor signalisatie om de plaats te beveiligen, omdat het nog donker was. Volgens de federale politie betrof het een transmigrant die wellicht uit een vrachtwagen is gevallen.

De man klaagde over pijn aan de rug en zat verweesd op de vangrails. Het slachtoffer werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis ter verzorging. De politie onderzoekt wat er precies gebeurde en handelt de zaak administratief af in samenwerking met Dienst Vreemdelingenzaken. (BB)