Gewonde na botsing tussen twee wagens in centrum Ieper

In het centrum van Ieper kwam het zaterdag in de vooravond tot een verkeersongeval waarbij twee voertuigen betrokken waren. Een persoon moest ter controle overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond om 18 uur in de Basculestraat in het centrum van Ieper. Een Seat en een Tesla kwamen daarbij met elkaar in botsing. De Tesla reed daarbij in op het linker voorportier van de Seat. Hoe het ongeval kon gebeuren en of het ging om een ongeval tijdens een manoeuvre wordt onderzocht door de lokale politie Arro Ieper.

In ieder geval kon de bestuurder van de Seat niet op eigen kracht de wagen verlaten aangezien de deur beschadigd was. De brandweer van Ieper kwam ter plaatse om een bevrijding uit te voeren en knipte daarbij de deur af. De bestuurder werd daarna voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de Basculestraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (JH)