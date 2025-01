Gewonde bij kop-staartaanrijding in Lichtervelde: brandweer moet bestuurder bevrijden

In de Koolskampstraat in Lichtervelde gebeurde iets na de middag een kop-staartaanrijding waarbij drie wagens betrokken waren. De bestuurder van de laatste wagen, die door de brandweer moest bevrijd worden, werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer werd zaterdagmiddag opgeroepen voor een aanrijding in de Koolskampstraat in Lichtervelde. Aan de lichten ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E403 gebeurde een kettingbotsing met drie wagens. De materiële schade is groot. De inzittende van de achterste wagen werd met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, nadat die eerst moest bevrijd worden uit het voertuig door de brandweer.

Door het ongeval was er veel hinder op de Koolskampstraat ter hoogte van de afrit van de E403. Het rijvak van de weg richting Koolskamp is helemaal versperd. (Chelsea Smet)