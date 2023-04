Gewonde bij aanrijding tussen wagen en vrachtwagen op E403 in Ruddervoorde

Zaterdagmorgen even over 7 uur gebeurde op een mistige E403 in de richting van Brugge een ongeval. Door een nog onduidelijke reden reed een personenwagen net voorbij de oprit Ruddervoorde achteraan in op een vrachtwagen.

De klap was niet min. Door de impact kwam de achterbumper van de vrachtwagen op de linkerrijstrook van de snelweg te liggen. Een viertal wagens die de brokstukken niet konden ontwijken liepen schade op en stopten op de pechstrook. De bestuurder van de personenwagen werd naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagenchauffeur was aangeslagen maar liep geen verwondingen op. Door het vroege uur viel de verkeershinder mee.