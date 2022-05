Geparkeerde wagen aangereden net nadat jong gezin is uitgestapt: “We zijn aan het ergste ontsnapt”

Zondagavond kropen een jonge papa en zijn twee kinderen in de Torhoutstraat door het oog van de naald. Luttele minuten nadat ze hun geparkeerde wagen hadden verlaten, werd die door een andere chauffeur aangereden. De klap was enorm. “Mijn auto is perte totale, maar wij zijn er nog. We hebben héél veel geluk gehad”, zegt Anson Vanderhaeghe.

De feiten vonden afgelopen zondag om 18.15 uur plaats in de Torhoutstraat in Lichtervelde, pal tegenover de basisschool De Valke.

Torhoutenaar Anson Vanderhaeghe (33) parkeerde zich netjes voor de woning van zijn ex-vriendin en mama van hun twee kinderen Ayden (9) en Aylie (1,5). “Ik bracht hen net terug naar hun mama. Ze wonen om de week bij mij en mijn ex-partner. We waren nog maar net uitgestapt en naar binnen gegaan toen we een enorme knal hoorden.”

Tegen elektriciteitspaal

Anson snelde meteen naar buiten en zag dat zijn wagen, een Ford Fiesta, weggekatapulteerd was. Een andere automobilist was aan hoge snelheid op Ansons auto geknald, die uiteindelijk met haar Honda op haar zij tegen een elektriciteitspaal tot stilstand kwam.

Ik ben vooral blij dat het enkel materiële schade is, dat kan vervangen worden. Mocht er mijn kinderen iets overkomen zijn in dat ongeval…

“We hebben letterlijk twee minuten geluk gehad. Ik heb me al honderd keer de vraag gesteld wat als? Wat als we twee minuten later waren aangekomen? Wat als we gewoon iets langer in de auto waren blijven zitten? Ik mag er niet aan denken wat de gevolgen konden geweest zijn. We zijn aan het ergste ontsnapt.”

Net na het ongeval kon Anson de aanrijdster spreken. “Ze was in shock en kon niet verklaren hoe het ongeval gebeurd was. Ze heeft zich meteen geëxcuseerd. In de Torhoutstraat wordt ook veel te snel gereden. Er zijn al wegversmallingen aangebracht, maar die hebben maar weinig effect.”

278.000 kilometer op de teller

Ansons wagen zal naar alle waarschijnlijkheid perte totale verklaard worden. “Ik rijd er zelf sinds vorig jaar mee, maar hij dateert van 2006 en heeft 278.000 kilometer op de teller. Hopelijk raakt alles snel in orde met de verzekeringen en kan ik op zoek gaan naar een nieuwe auto.”

Momenteel kan hij een wagen van zijn broer gebruiken. “Daar ben ik erg dankbaar om, want als alleenstaande papa is het niet makkelijk. Ik werk als vrachtwagenmechanicus in Moorslede, daar moet ik ook elke dag zien te geraken.”

“Maar ik ben vooral blij dat het enkel materiële schade is, dat kan vervangen worden. Mocht er mijn kinderen iets overkomen zijn in dat ongeval… De volgende keer zal ik me aan de basisschool parkeren en te voet naar mijn ex-vriendin stappen. Veiligheid voor alles.” (PVH/BFR)