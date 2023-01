Momenteel rijden er geen treinen op de lijn Brugge – Lichtervelde. Even na 18 uur deed zich daar een persoonsongeval voor.

De trein die richting Torhout en een 60-tal personen aan boord had, kwam even verder tot stilstand. De passagiers werden door de hulpdiensten geëvacueerd en met bussen naar hun bestemming gebracht. Het is onduidelijk wanneer het treinverkeer zal hervatten.