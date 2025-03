Geen treinen tussen Diksmuide en De Panne na aanrijding in Oostkerke

Het treinverkeer tussen Diksmuide en De Panne is sinds woensdagochtend 9.20 uur onderbroken na een aanrijding in Oostkerke, deelgemeente van Diksmuide. De NMBS legt tussen beide gemeentes vervangende bussen in. Een trein met een honderdtal reizigers aan boord staat stil en zal worden geëvacueerd.

Het ongeval gebeurde woensdagochtend om 9.20 uur in de Oostkerkestraat in Oostkerke, deelgemeente van Diksmuide. “Het gaat om de aanrijding van een persoon op de overweg in de Oostkerkestraat”, zegt Arno Falque van Infrabel. “Wat er precies gebeurde wordt onderzocht ter plaatse. Onze technici zijn ook ter plaatse om na te gaan of de slagbomen en het belsignaal correct werken, maar er zijn geen aanwijzingen dat dit niet het geval zou zijn. Door de aanrijding is het treinverkeer in beide richtingen onderbroken.”

Vervangbussen

Na de aanrijding kwamen ook de brandweer en de politie ter plaatse voor een onderzoek. De aanrijding gebeurde aan de overweg en de trein van Antwerpen richting De Panne staat er stil. Aan boord is een honderdtal passagiers. Zij zullen worden geëvacueerd. De NMBS legt tijdens de duur van de storing vervangbussen in tussen Diksmuide en De Panne. Treinen die tot Diksmuide rijden, maken vanaf daar rechtsomkeer. (JH)