Er rijden zaterdagochtend geen treinen tussen Brugge en Oostende.

Een trein reed rond 7.45 uur een persoon aan in Oudenburg, waardoor de lijn in beide richtingen onderbroken is. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

Spoorwegmaatschappij NMBS legt als alternatief bussen in tussen Brugge en Oostende.