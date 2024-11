Geen straf voor trucker die collega overreed op parking in Zeebrugge: “Hij moet leven met het idee dat hij zijn vriend de dood injoeg”

Op zoek naar een vrije plek reed de Roemeense trucker R.M. (69) afgelopen zomer per ongeluk een collega aan op een parking in Zeebrugge. Het slachtoffer, een 51-jarige Roemeen, werd overreden en was op slag dood. De politierechter oordeelde woensdag dat R.M. onvoorzichtig was, maar verleende de gunst van de opschorting. De verdediging had de vrijspraak gevraagd.

De tragische feiten speelden zich af op het parkeerterrein van Middlegate Europe langs de Karveelstraat in Zeebrugge. Op 19 juli was R.M. rond 19.30 uur op zoek naar een vrije parkeerplaats. De 69-jarige Roemeen stopte zijn trekker naast de Volvo van een goede vriend en collega-trucker. R.M. zette zich even op de passagiersstoel om via het raam de parkeersituatie te bespreken met zijn vriend.

Na het gesprek nam R.M. terug plaats achter het stuur en drukte hij het gaspedaal in. Om een onduidelijke reden wandelde het slachtoffer op dat moment voor de trekker van R.M. en kwam onder de wielen terecht. Pas toen R.M. zijn vrachtwagen even verder had geparkeerd, merkte hij wat er gebeurd was. Alle hulp kwam te laat. Het parket stelde geen verkeersdeskundige aan omdat camerabeelden wezen op een tragisch dodehoekongeval.

Begin november verscheen R.M. voor de Brugse politierechtbank. “Ik heb er echt geen idee van hoe hij voor mijn vrachtwagen is geraakt”, vertelde hij. “Ik dacht dat hij nog steeds naast zijn vrachtwagen stond.” Advocaat Frederik Vanden Bogaerde vroeg de vrijspraak op basis van twijfel. “Er werd geen onderzoek verricht naar de stand van de spiegels en camera’s in de vrachtwagencabine”, stelde hij.

Professionelen

Volgens meester Vanden Bogaerde hoorde de zaak zelfs niet voor de rechtbank te komen. “Mijn cliënt moet voor altijd leven met het idee dat hij een goede vriend de dood heeft ingejaagd”, pleitte hij. “Er is géén maatschappelijk belang om hem verder te straffen”.

Het openbaar ministerie benadrukte dat R.M. er niet van uit mocht gaan dat het slachtoffer naast zijn vrachtwagen was blijven staan. De verdediging zag dit anders. “Als professionele vrachtwagenbestuurder wist het slachtoffer heel goed waar de dode hoek van de trekker zat”, aldus meester Vanden Bogaerde.

Hoewel de rechtbank bevestigde dat een onderzoek van de spiegels en camera’s in de stuurcabine mogelijk meer duidelijkheid had kunnen scheppen, werd R.M. tóch schuldig bevonden. “Aangezien ze net met elkaar gepraat hadden, moest de beklaagde er zich wel bewust zijn van geweest dat het slachtoffer mogelijks in de onmiddellijke omgeving van zijn vrachtwagen wandelde. Hij moest zijn vrachtwagen dan ook met de grootste voorzichtigheid besturen”, aldus de politierechter.

De rechtbank verleende R.M. uiteindelijk de gunst van de opschorting en hield daarbij rekening met diens blanco strafblad. “De feiten zijn niet alleen bijzonder spijtig voor het slachtoffer en diens nabestaanden, maar eveneens dramatisch voor de beklaagde”, besloot de rechtbank. In de zaak stelde niemand zich burgerlijke partij. (AFr)