Geen gewonden nadat wagen over de kop gaat op E403

Op de E403 tussen Ruddervoorde en Torhout gebeurde zaterdagnacht een ongeval. Een wagen ging daarbij over de kop maar gewonden vielen er niet.

Het verkeersongeval gebeurde rond 5.30 uur toen een personenwagen op de E403 in de richting van Kortrijk reed. “Onze diensten werden om 5.28 uur verwittigd van een verkeersongeval”, klinkt het bij de federale politie. “Ter hoogte van Ruddervoorde, net voor de grens met Torhout, is een wagen over de kop gegaan. De auto belandde daarna aan de zijkant van de weg op zijn dak. De inzittenden konden zelf het voertuig verlaten en er vielen geen gewonden. Er was enkel stoffelijke schade te betreuren. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk.”

Vermoedelijk speelde de regen die er op dat moment viel een rol en zorgde die eerste regen in combinatie met een stoffig en vettig wegdek ervoor dat er wat gladheid ontstond. De wagen werd getakeld. Ook de brandweer werd opgeroepen omdat de wagen na de impact wat begon te roken maar brand ontstond er niet. Er werd wel signalisatie geplaatst. (JH)