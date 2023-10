Geen gewonden nadat kusttram ontspoort in Zeebrugge

Bij de ontsporing van een kusttram zijn vrijdagochtend in Zeebrugge geen gewonden gevallen. Dat meldt De Lijn. Tussen Knokke-Heist en Blankenberge worden pendelbussen ingezet.

Het incident deed zich vrijdagochtend voor ter hoogte van de zeesluis in Zeebrugge. Het is nog niet duidelijk in welke omstandigheden de kusttram precies naast de sporen geraakte. In ieder geval vielen er volgens De Lijn geen gewonden. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen of personen betrokken.

Door de ontsporing is het tramverkeer ondertussen al een tweetal uur in beide richtingen onderbroken. Daarom heeft De Lijn vervangbussen ingelegd tussen Knokke en de halte Duinse Polders in Blankenberge. Er wordt met man en macht gewerkt om het probleem te verhelpen, maar wellicht zal de hinder nog enkele uren duren.