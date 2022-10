Geen gewonden nadat kusttram ontspoort in Oostende

In Oostende is donderdagmiddag een kusttram ontspoord tijdens een rit zonder passagiers. Bij het incident vielen geen gewonden.

Het ongeval deed zich kort na 13 uur voor in de buurt van de bibliotheek van Oostende. Ter hoogte van de Sportstraat moet een wissel versprongen zijn, waardoor de kusttram ontspoorde. De tram in kwestie was bezig aan een technische rit, zonder passagiers dus. Bij het incident raakte dan ook niemand gewond. In afwachting van de takeling kan op die locatie slechts één spoor gebruikt worden. Dat zorgt momenteel voor beperkte vertragingen op het traject tussen Oostende en Westende. Ook doorgaand wegverkeer blijft volgens stad Oostende mogelijk.