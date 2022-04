Geen gewonden nadat jeep met paardentrailer in gracht eindigt

Op de Hoogstadestraat (N8) in Hoogstade nabij Alveringem belandde een jeep dinsdagmiddag in de gracht. Het ongeval gebeurde in de voormiddag.

Op de Hoogstadestraat (N8) in Hoogstade nabij Alveringem belandde een jeep dinsdagmiddag in de gracht. Het ongeval gebeurde in de voormiddag. Hoe het ongeval kon gebeuren is onduidelijk maar op dat moment was het aan het regenen en lag de weg er nat bij. De jeep trok een paarden- of veetrailer voort maar het is niet duidelijk of er dieren aanwezig waren. In ieder geval raakte er niemand gewond want de bestuurder kon zelf uit zijn jeep klauteren.

Omdat er geen gewonden waren en er geen schade was aan het openbaar meubilair verwittigde de bestuurder de politie niet. Zij kwamen dus niet ter plaatse voor de vaststellingen. De bestuurder zorgde er zelf voor dat zijn wagen uit de gracht werd gehaald. De verkeershinder op de N8 bleef ook beperkt. (JH)