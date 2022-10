Geen gewonden na botsing tussen vrachtwagen en personenwagen in Sint-Elooisstraat in Ruddervoorde

Het ongeval gebeurde donderdagmorgen iets na 6.30 uur in de Sint-Elooisstraat in Ruddervoorde. Een personenwagen reed in op de zijkant van een vrachtwagen die vanuit de Leiteweg kwam uitgereden. Er vielen geen gewonden.

De Sint-Elooisstraat was gedeeltelijk versperd en agenten van politiezone het Houtsche regelden beurtelings het verkeer. Om de vrachtwagen te kunnen verplaatsen, moest er een technieker worden opgeroepen om de remmen van de vrachtwagen te ontkoppelen. De vrachtwagen kon weggesleept worden door de eigen werknemers van de firma Yde naar hun eigen bedrijventerrein in De Leite. Er vielen geen gewonden.