In de drukke Geluwestraat in Wervik gebeurde zondag even na 13 uur ter hoogte van het kruispunt met de Ommegangstraat een zwaar verkeersongeval tussen twee personenauto’s. De stoffelijke schade is zeer aanzienlijk, maar gelukkig vielen er geen gewonden.

Een sportieve Audi kwam in botsing met een Opel die uit de richting van de Speldenstraat kwam. Het kwam tot een zware klap. De airbags in de Audi deden alvast goed hun werk.