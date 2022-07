Geen gewonden bij verkeersongeval Staatsbaan Kortemark

Zaterdagochtend gebeurde er iets voor tienen een ongeval op het kruispunt van de Staatsbaan met de Aarsdamstraat in Handzame. Daarbij geraakte er niemand ernstig gewond, maar de materiële schade is wel aanzienlijk. Een van de twee betrokken wagens was niet meer rijvaardig en moest getakeld worden.

Ook de brandweer moest ter plaatse komen om het wegdek te reinigen. Tijdens die werken was er een tijdlang lichte verkeershinder.