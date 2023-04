Geen gewonden bij verkeersongeval door oliespoor in Ieper

Zowel de brandweerposten van Ieper als Veurne en Houthulst moesten zaterdag in de voormiddag uitrukken voor een oliespoor op de weg. In Ieper gebeurde daarbij een verkeersongeval, gelukkig zonder gewonden.

De eerste oproep kwam rond 9.30 uur binnen voor brandweerpost Ieper. “Verschillende passanten hadden melding gemaakt van een oliespoor in de Meenseweg”, zegt Glenn Verdru van politiezone Arro Ieper.

“Het ging om een vrij lang spoor dat liep tot over de Zuiderring naar de Steverlyncklaan en ook richting snelweg. Kort na de eerste meldingen kregen we ook een melding binnen van een verkeersongeval. Dat gebeurde aan de rotonde met de Meenseweg en was te wijten aan gladheid door het oliespoor. Bij het ongeval was enkel materiële schade te betreuren, er vielen geen gewonden.”

Wie de veroorzaker was van het oliespoor was niet meteen duidelijk. De brandweer van Ieper was even in de weer om alle olie op te ruimen. Rond 11 uur kreeg ook brandweerpost Houthulst melding van een oliespoor. Dat lag in de Klerkenstraat in het midden van de rijweg waardoor beide rijrichtingen er last van hadden. De brandweer ruimde alles op.

Kort daarna moest ook post Veurne uitrukken voor een oliespoor dat in de Albert I-Laan lag en richting oprit van de E40 aan de rotonde liep. Bij die vervuilde rijbanen gebeurden gelukkig geen ongevallen.

