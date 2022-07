Geen gewonden bij ontsporing van kusttram in Nieuwpoort

Bij een ontsporing van de kusttram zijn zondagnamiddag in Nieuwpoort geen gewonden gevallen. Dat melden De Lijn en stad Nieuwpoort. Het tramverkeer moet er voorlopig over enkel spoor rijden.

Het incident deed zich rond 15.30 uur voor ter hoogte van een rotonde aan de Elisalaan in Nieuwpoort-Bad. De kusttram kwam er naast de sporen terecht, maar daarbij vielen geen gewonden. Technici van De Lijn zijn momenteel ter plaatse om de eventuele schade op te meten. Daarna zal beslist worden of de ontspoorde tram getakeld moet worden.

Het tramverkeer is niet onderbroken door het ongeval. In Nieuwpoort-Bad kan op een stuk van het traject uiteraard wel slechts een spoor gebruikt worden. Volgens De Lijn is er echter in principe geen hinder of vertraging voor de reizigers. Stad Nieuwpoort vraagt wel om rekening te houden met enige hinder.