Gaslek in Wijtschate nadat Franse wagen zich in gevel van woning boort

Zaterdagochtend rond 6.30 uur kwam een Franse wagen tegen de gevel terecht van woning in de Ieperstraat in Wijtschate.

De wagen met drie inzittenden kwam uit de richting van Wijtschate. De bestuurder verloor vermoedelijk de controle over de wagen bij het binnenrijden van de Ieperhoek-Mesen.

Daardoor kwam de auto met een hevige klap tegen de woning terecht. De drie inzittenden zetten het in eerste instantie op een lopen, maar ze kwamen even later terug.

Er vielen geen gewonden, maar door de klap ontstond er een gaslek aan de gasteller. Het gas diende te worden afgesloten.

De brandweer van Mesen was snel aanwezig en rond 8.30 uur kon het verkeer opnieuw op normale wijze doorrijden.

