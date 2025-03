Gapend gat vlakbij bed van bewoonster: Gevel van woning zwaar beschadigd na ongeval tussen twee auto’s

Een gevel van een woning waar een oudere vrouw woont in Koekelare raakte woensdagmiddag zwaar beschadigd na een verkeersongeval. Twee auto’s botsten op straat op elkaar, waarna een wagen tegen de gevel van de woning werd geslingerd. Daar zat na afloop een groot gapend gat, vlakbij het bed waar de dame op het gelijkvloers slaapt. “Gelukkig zijn geen dragende elementen geraakt en kan de vrouw hier blijven”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere.

Het verkeersongeval gebeurde woensdag om 11.45 uur in de Eernegemstraat in Koekelare, buiten het centrum, waar 70 kilometer per uur gereden mag worden. Een vrouw reed voorop in haar Opel Meriva en vertraagde na een bocht om in te slaan. Een man die achterop reed in een Citroën Berlingo had dat te laat gezien. Mogelijk raakte hij verblind door de zon. Er volgde een kop-staartbotsing met een hevige klap. Daardoor werd de Opel weggeslingerd en werd in omgekeerde richting over het voetpad geduwd. De auto kwam met de neus tot stilstand in de gevel van een woning. In de woonkamer zat na het ongeval een groot gapend gat.

Slaapkamer

In het huis woont een oudere dame die in de woonkamer beneden slaapt. “Achter de gevel stond een nachtkastje en een tweetal meter verder een bed”, zegt brandweerkapitein Dries Depreitere van Koekelare. “Het kastje raakte vernield, het bed gelukkig niet. Er is veel schade aan de gevel maar als een geluk bij een ongeluk zijn geen dragende structuren zoals aan de voordeur geraakt. Er zat op die plaats ook geen verwarming of elektriciteit, dus alles werkt nog in de woning. Wel zat een groot gat in de gevel. De brokstukken hebben we uit de gevel verwijderd zodat we die terug konden dichten.” Een aannemer komt later nog langs om extra isolatie in de gevel te plaatsen. Bij het ongeval vielen geen gewonden. (JH)