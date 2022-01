Frontale botsing langs N50 in Hulste na inhaalmanoeuvre: één automobilist gewond

De Brugsesteenweg in Hulste is maandagochtend ongeveer een uur plaatselijk afgesloten. Oorzaak was een frontale botsing tussen twee voertuigen. Eén automobilist raakte gewond.

Rond 5 uur was een 48-jarige man uit Kortrijk met zijn Volkswagen Touran vanuit zijn woonplaats op weg naar zijn job in Ingelmunster. “Plots kwam uit de tegenovergestelde richting een voertuig dat een inhaalmanoeuvre deed”, vertelt hij. “Hij kwam recht op mij af waardoor ik probeerde uit te wijken maar op het andere rijvak terecht kwam.”

Daar kwam het tot een frontale botsing met een Renault Clio. De Kortrijkzaan raakte gewond aan het been en de hand, maar zou pas later een dokter bezoeken. De bestuurder van de Renault werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen moesten getakeld worden en de brandweer zorgde voor het opruimen van de brokstukken.

“Nog vooraleer mijn werkdag is gestart, is die al weer afgelopen”, sakkerde de Kortrijkzaan. “En te zeggen dat ik mijn auto pas in augustus kocht, nadat mijn vorige auto ook al volledig vernield werd bij een ander ongeval. Ik vrees dat de wagen nu opnieuw volledig verloren zal zijn.”

De Brugsesteenweg bleef tot rond 6 uur afgesloten tussen de Rijksweg (N36) en het kruispunt aan restaurant ’t Populierenhof. (LSi)