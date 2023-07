Frontale botsing in Zedelgem: bestuurder gekneld in wagen

Woensdagmorgen even voor 9 uur gebeurde in de Ruddervoordsestraat in Zedelgem een zwaar ongeval. Door een nog onduidelijke reden week de bestuurder van een personenwagen, die in de richting van Zedelgem reed, af van zijn rijvak. Hij kwam eerst in botsing met de aanhangwagen van een tegenligger, die probeerde nog uit te wijken. Vervolgens botste de wagen tegen een tweede tegenligger.

De klap was niet min. De bestuurder van de eerste wagen zat gekneld in zijn wagen en werd door de hulpdiensten bevrijd. Hij werd met zware, maar geen levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ook een andere bestuurder werd ter verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was de straat versperd en was er geen autoverkeer mogelijk.