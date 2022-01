Frontale botsing in Ramskapelle bij Nieuwpoort

Bij een zware frontale botsing in Ramskapelle (Nieuwpoort) is een ouder koppel zaterdagnamiddag als bij wonder niet ernstig gewond geraakt. Het ongeval werd veroorzaakt door een bestuurder die met zijn GSM bezig was achter het stuur en daardoor uit de bocht ging.

Het ongeval gebeurde zaterdag even na 15 uur op de Diksmuidse Weg in Ramskapelle, deelgemeente van Nieuwpoort. In een bocht ter hoogte van een hoeve kwam het tot een zware frontale botsing tussen een elektrische Audi en een Mercedes S-Klasse. Volgens de eerste vaststellingen en de verklaring van de Audi-bestuurder ging hij uit de bocht toen hij richting Pervijze (Diksmuide) reed. De man verklaarde dat hij bezig was met zijn GSM achter het stuur en daardoor niet genoeg oplette en uit de bocht ging.

Hij trok nog uit alle macht over maar een zijdelings-frontale botsing met een tegenligger kon niet meer vermeden. De aangereden auto was een Mercedes S-Klasse met aan boord een ouder koppel. De man zat achter het stuur en kon op eigen kracht zijn wagen verlaten. De vrouw die naast hem zat klaagde over pijn aan de rug en het bekken en raakte niet op eigen kracht uit het voertuig. Zij moest door de toegesnelde brandweer bevrijd worden. Daarbij werd het rechterportier van de wagen open geknipt. Het koppel werd daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De Audi-bestuurder bleef ongedeerd.

Zware wagens

Het is een klein wonder dat er geen zwaargewonden vielen bij de grote impact. Wellicht speelt het feit dat het beiden om zware, stevige wagens gaat een grote rol. Na het ongeval lag de weg bezaaid met brokstukken. De Diksmuidse Weg werd volledig afgesloten voor alle verkeer. De brandweer moest talrijke brokstukken en gelekte motorvloeistoffen opruimen waarna de twee auto’s getakeld werden. Beiden zijn rijp voor de schroothoop. Het droneteam van politiezone Westkust kwam eveneens ter plaatse om luchtbeelden te maken van het ongeval. (JH)