Frontale botsing in Houthemseweg: wagens rijp voor schroothoop

Vrijdagavond raakten twee voertuigen betrokken bij een spectaculair verkeersongeval op de Houthemsesteenweg. Als bij wonder vielen er slechts lichtgewonden. De materiele ravage is enorm.

Gierende banden, scheurend metaal en een doffe klap. De bewoners van de Houthemsesteenweg, de weg die het Komense gehucht dwarst, werden vrijdagavond rond 19 uur opgeschrikt door een indrukwekkend ongeval. Nadat twee wagens er frontaal op elkaar inreden, lag het wegdek bezaaid met brokstukken. De hulpdiensten werden ter plaatse geroepen en meteen werd voor het ergste gevreesd.

Betonblokken

Hoewel de politie erg karig was met commentaar, hadden verschillende getuigen het tafereel zich zien ontplooien. “De bestuurder van de grijze Mercedes kwam uit de richting van Komen en nam op de splitsing met de Marlièreweg de richting van Houthem. Waarom hij het deed weten we niet maar om één of andere reden week hij af naar de rechterkant van de weg. Daar zorgen betonblokken voor de afsplitsing van het fietspad, betonblokken die hij niet meer kon ontwijken. De auto raakte keihard die afscheiding en werd zo naar de linkerkant van de straat gekatapulteerd. Net op dat moment kwam een tegenligger aangereden, een aanrijding werd onvermijdelijk.”

Zesjarig zoontje

De klap was genadeloos hard en beide wagens kwamen op een erg brute manier tot stilstand. “De chauffeur van de Mercedes klaagde over pijn aan de pols en we hoorden van de ambulanciers dat die naar alle waarschijnlijkheid gebroken was”, lieten de getuigen nog horen. “In de andere wagen zat een man met zijn zesjarig zoontje. Beiden moesten ook mee met de ambulance, het kindje klaagde van pijn aan de onderbuik maar dat zou een gevolg zijn geweest van de gordel. Het mag een wonder heten dat hier geen doden zijn gevallen want beide wagens zijn lelijk toegetakeld.”

De Houthemsesteenweg werd een tijd lang voor het verkeer afgesloten. Beide voertuigen waren rijp voor de schroothoop, met een motorblok dat meters verder werd teruggevonden.