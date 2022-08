Fransman valt in slaap en katapulteert geparkeerde wagen tegen gevel in Geluwe

Een jonge Fransman reed tijdens een mistige donderdagochtend tegen een geparkeerde wagen, die zo over het voetpad en tegen een gevel werd gekatapulteerd in Geluwe.

De hulpdiensten werden donderdag vroeg rond 4.45 uur opgeroepen voor een zwaar verkeersongeval in de Derde Lansiersstraat in Geluwe. Een Renault Clio, die volgens vaststellingen van politiezone Arro Ieper kwam uit de richting van Ieper, was er tegen een geparkeerde Peugeot gereden. Door de klap werd de Peugeot gekatapulteerd tegen de gevel van een woning.

De bestuurder, een man van 19 jaar uit Frankrijk, was niet gewond maar wel over zijn toeren. Hij had niet gedronken en verklaarde aan de politie dat hij in slaap was gevallen, waardoor hij in een lichte bocht naar links rechtdoor reed en zo tegen het geparkeerd voertuig belandde.

Beide voertuig waren zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. De gevel van de woning vertoonde een barst. Brandweer Westhoek kwam ter plaatse om de brokstukken op te ruimen en verkeersignalisatie te plaatsen. Het verkeer kon nog door. (TP)