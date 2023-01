Fransman komt in gracht terecht nadat hij vrachtwagen inhaalt

Een 44-jarige Fransman kwam dinsdag even voor 8 uur in de gracht terecht langs de Nieuwkapellestraat in Diksmuide.

De man reed met zijn Ford Fiesta in de richting van Diksmuide toen hij besloot om een vrachtwagen in te halen. Bij dat manoeuvre begon hij te slippen, om uiteindelijk in de gracht terecht te komen. De airbags van de wagen klapten uit en ook zijn ruiten werden verbrijzeld. De Fransman kon op eigen kracht zijn voertuig verlaten en bleek niet gewond te zijn.

Auto getakeld

Aan de politie verklaarde hij eerst dat hij moest uitwijken voor een vrachtwagen en wellicht aangereden werd bij zijn manoeuvre. Een getuige die achterop reed, verklaarde aan de politie dat hij geen aanrijding had gezien. De auto van de Fransman werd getakeld. Er was lichte verkeershinder. (JH)