Fransman gewond na ongeval op N32 in Menen

Bij verkeersongeval op de N32 in Menen is een Fransman gewond geraakt aan het hoofd. Ter hoogte van het op- en afrittencomplex met de A19 reed hij in op een vrachtwagen die van de snelweg kwam.

Het ongeval gebeurde rond 4.45 uur ’s morgens. Een grijze Citroën met Franse nummerplaten reed richting Dadizele op de N32. Aan de verkeerslichten ter hoogte van de carpoolparking aan de op- en afrit van de A19 ging het verkeerd.

Naar ziekenhuis

De bestuurder negeerde vermoedelijk een rood licht en botste op een vrachtwagen. Die kwam van de A19 en wou de N32 opdraaien richting Halluin. Een lang remspoor op de weg wees op mogelijk overdreven snelheid bij de bestuurder van de Citroën. Die leek bovendien geen gordel te dragen bij het ongeval, hij werd ei zo na door de vooruit geslingerd. De man raakte bij het ongeval gewond aan zijn hoofd, maar werd nog bij bewustzijn naar het AZ Delta in Roeselare gebracht. Het is niet duidelijk hoe erg de bestuurder er precies aan toe is.

De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd, maar zijn vrachtwagen werd midden op het kruispunt in de flank aangereden en bleef dwars over de weg staan. De N32 was daardoor een tijdlang plaatselijk afgesloten. (JF)