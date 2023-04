Franse wielertoerist (71) gewond aan hoofd na aanrijding in Nieuwpoort

Een 71-jarige Franse wielertoerist raakte dinsdagmiddag gewond bij een aanrijding in Nieuwpoort. De man viel op zijn hoofd en de situatie leek even ernstig, maar uiteindelijk hield hij er eerder lichte verwondingen aan over.

Het verkeersongeval gebeurde dinsdagmiddag rond 16.20 uur op het kruispunt van de Albert I laan met Robert Orlentpromenade in Nieuwpoort. Een 39-jarige vrouw uit Koksijde reed met een Mini Cooper op de Albert I laan in de richting van Nieuwpoort-Bad, komende van Nieuwpoort-Stad. Ze wou de Robert Orlentpromenade oprijden. Op dat moment kwamen twee fietsers in haar richting gereden vanuit de Orlentpromenade. Ze reden daarbij neerwaarts de helling af.

Eén van de fietsers, een 71-jarige man uit Teteghem in Frankrijk, kwam hierbij met zijn koersfiets in aanraking met de rechter voorkant van wagen van de vrouw. De fietser kwam enkele meters verder pal op zijn hoofd terecht. De tweede fietser, een vriend van het slachtoffer, bleef ongedeerd. De situatie leek ernstig te zijn en daarom kwamen naast de politie ook een ziekenwagen en een MUG-team ter plaatse om de dringendste zorgen toe te passen. Het slachtoffer werd met verwondingen aan het gezicht met een ziekenwagen afgevoerd naar een kliniek. Hij zou er uiteindelijk eerder lichte verwondingen aan hebben overgehouden. Zijn fiets en de wagen liepen schade op door de aanrijding. (JH)