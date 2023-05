Franse vrouw speelt rijbewijs kwijt nadat ze dronken tegen vangrails knalt

De hulpdiensten werden donderdagochtend opgeroepen voor een bizar ongeval op de E40 in Veurne. Aanvankelijk werd gemeld dat een vrouw klem zat in haar wagen maar dat klopte niet. Het ging om een dronken Française die huiswaarts reed… maar dan wel in de richting van Brussel en daar tegen een vangrails knalde. Ze is haar rijbewijs kwijt.

Rond 8.20 uur belde een passant naar de hulpdiensten. De voorbijganger reed zelf op de E40 in Veurne in de richting van Frankrijk maar zag aan de overzijde van de snelweg een beschadigde wagen staan. Hij kon zien hoe een wagen tegen de vangrails geplakt stond, een wiel was verloren en hoe een vrouw versuft in de wagen was blijven zitten terwijl de airbags open gegaan waren.

Zowel de brandweer, wegpolitie als een ziekenwagen rukten uit. De brandweer aanvankelijk om een bevrijding uit te voeren maar zij konden snel terugkeren. De vrouw bleek immers niet gekneld te zitten.

De wegpolitie kreeg ter plaatse een vreemd verhaal te horen. Het ging om een wat oudere Franse vrouw die in de regio van Calais woont. Ze was gisterenavond uit geweest, had daarbij wat teveel witte wijn gedronken en was op de terugweg naar huis. Daarbij reed ze echter verkeerd want ze was onderweg op de E40 in de richting van Brussel.

Wat de politie vermoedde bleek ook te kloppen: de vrouw had teveel gedronken, legde een positieve ademtest af en speelde haar rijbewijs voor 15 dagen kwijt. Haar beschadigde Citroën C4, die een wiel verloor, werd getakeld.

(JH)