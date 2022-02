Franse vrouw gewond na ongeval met motorfiets in Koksijde

In de Robert Vandammestraat in Koksijde kwam het zondagavond rond 18 uur tot een ongeval tussen een auto en een motorfiets. Een 48-jarige vrouw op de motorfiets raakte daarbij gewond.

Het ongeval gebeurde om 18 uur toen een 31-jarige vrouw uit Diksmuide met haar Kia Ceed in de Robert Vandammestraat reed, komende van De Panne en in de richting van Koksijde-dorp. De vrouw stond in een file te wachten omdat het druk was door de uittocht naar het binnenland na een zonnige zondag.

Om niet in de file te moeten blijven staan wou de bestuurster de Berglaan inslaan. Ze stond eerst stil ter hoogte van de Berglaan, klaar om in te slaan. Vervolgens reed een 50-jarige Fransman met zijn motorfiets Honda tegen de flank vooraan van de Kia. Een 48-jarige vrouw die als passagier op de motorfiets zat raakte door de aanrijding lichtgewond aan haar voet.

De ambulance kwam ter plaatse maar de vrouw moest niet naar het ziekenhuis worden overgebracht. De Kia vertoonde krassen in het lakwerk ten gevolge van de botsing. De politie kwam ter plaatse voor de nodige vaststellingen en om het verkeer te regelen. (JH)