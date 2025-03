Franse vrouw (30) komt om het leven op E17 nadat haar wagen in volle vaart aangereden wordt na eerder ongeval: “Ik heb nog staan roepen maar ze bleef in haar auto zitten”

Een 30-jarige Française is zaterdagavond om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval op de E17 in Waregem. Na een kleine aanrijding bleef ze met haar wagen op de rechterrijstrook staan, waarna een derde wagen achteraan op haar in reed. “Ik heb nog staan roepen maar ze bleef in haar auto zitten”, getuigde een andere automobilist aangeslagen.

De Franse vrouw reed zaterdagavond rond middernacht met haar Renault in de richting van Gent op de E17. Volgens de inzittenden van een gele bestelwagen, leden van een Antwerpse metalband onderweg naar huis na een optreden in Kortrijk, vertoonde de automobiliste vreemd rijgedrag ter hoogte van het op- en afrittencomplex van Waregem.

“We zagen haar wat zwalpen en een andere auto trok al met zijn lichten, mogelijk om ons te waarschuwen”, aldus de bestuurder van de bestelwagen. “Toen we haar auto inhaalden, kwam het tot een kleine zijdelingse aanrijding. Ik zette me iets verder op de pechstrook maar zij kwam tot stilstand op de rechterrijstrook.”

“Ik ging nog naar haar toe maar ze leek erg verward. Ze stapte eerst uit maar stapte nadien weer in en was bezig met haar dashboard. Ik stond langs de passagierskant tekens te doen en te roepen, maar ze sprak Frans en het ging moeizaam. Ze bleef in haar auto zitten.”

“Intussen was ook mijn vriendin naar mij aan het roepen vanuit onze bestelwagen. Uiteindelijk kon ik enkel mezelf in veiligheid brengen. Zodra ik zag dat het te laat was, ben ik opzij gesprongen. Ik zit nu wel met de vraag of niets anders, of meer gedaan kon hebben”, zuchtte de jongeman.

In volle vaart aangereden

Enkele andere auto’s konden de stilstaande Renault nog ontwijken maar uiteindelijk werd de wagen in volle vaart langs achter aangereden. De bestuurder van een BMW kon een botsing niet meer vermijden. De impact was immens. De achterkant van de Renault plooide helemaal naar binnen en beide wagen schoven nog tientallen meters door op de snelweg.

De voorkant van de Audi liep ook stevige schade op en alle airbags gingen af. De chauffeur bleef echter zo goed als ongedeerd. Hij was wel erg aangedaan en werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.

Voor de bestuurster van de Renault kon geen hulp meer baten. De jonge Française overleed ter plaatse aan haar verwondingen. De politie deed na het ongeval uitgebreid de vaststellingen en oordeelde, mede op basis van de verklaringen van de Antwerpse metalband, dat de omstandigheden van het ongeval duidelijk waren. Er werd geen verkeersdeskundige aangesteld.

Dodelijk weekend

De bestelwagen van de band liep slechts lichte wrijfsporen op aan de zijkant. De inzittenden konden, hoewel erg aangeslagen, hun weg naar huis verderzetten. De andere betrokken voertuigen moesten getakeld worden. De brandweer was ook geruime tijd in de weer om het lichaam van het slachtoffer uit haar zwaar verhakkelde voertuig te halen. Tijdens deze werken waren de oprit richting Gent en een rijstrook van de E17 plaatselijk afgesloten.

Het is een zwart weekend op de West-Vlaamse wegen. In de nacht van vrijdag op zaterdag overleed ook al een jonge vrouw bij een ongeval op de E403 in Izegem. In Ichtegem raakte diezelfde avond een motorrijder zwaargewond.